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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

10.10.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta tek maçla sona ererken, Eyüpspor haftayı lider bitirdi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftası, oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın son maçında Altay, Çaykur Rizespor'a kendi evinde 2-0 yenildi.

Haftaya lider başlayan Ankara Keçiörengücü, Boluspor'la 1-1 berabere kalırken, Manisa FK'yi 4-0 mağlup eden Eyüpspor, ligde 8. haftayı ilk sırada tamamladı.

- Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1

Bodrumspor-Sakaryaspor: 5-0

Ankara Keçiörengücü-Boluspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0

Eyüpspor-Manisa FK: 4-0

Tuzlaspor-Altınordu: 0-1

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: 0-1

Altaş Denizlispor-Pendikspor: 0-1

Altay-Çaykur Rizespor: 0-2

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de . hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.EYÜPSPOR85211477172.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ843117125153.PENDİKSPOR FUTBOL8431945154.BODRUMSPOR842218108145.YILPORT SAMSUNSPOR83411174136.ÇAYKUR RİZESPOR73311046127.BOLUSPOR7331642128.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR7331981129.SAKARYASPOR84041213-11210.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ73221012-21111.TUZLASPOR823389-1912.ERZURUMSPOR FK7232810-2913.ADANASPOR815211110814.GÖZTEPE722347-3815.GENÇLERBİRLİĞİ7133912-3616.ALTINORDU7133712-5617.ALTAY813449-5618.YENİ MALATYASPOR8035717-10319.ALTAŞ DENİZLİSPOR8026511-62- 9. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)

15 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16 Ekim Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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