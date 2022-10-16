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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

16.10.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 9. hafta tamamlanırken, Ankara Keçiörengücü liderliğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü, haftayı averajla lider kapattı.

- Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Altaş Denizlispor: 3-0

Manisa FK-Altay: 1-1

Çaykur Rizespor-Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Altınordu-Yılport Samsunspor: 2-1

Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: 0-2

Erzurumspor FK-Bodrumspor: 1-2

Göztepe-Tuzlaspor: 0-2

Sakaryaspor-Adanaspor: 3-2

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ953119127182.EYÜPSPOR95311477183.BODRUMSPOR 952220119174.BOLUSPOR8431945155.PENDİKSPOR FUTBOL8431945156.SAKARYASPOR 950415150157.ÇAYKUR RİZESPOR 83411046138.YILPORT SAMSUNSPOR93421293139.TUZLASPOR 933310911210.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR8332910-11211.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ83321113-21212.ERZURUMSPOR FK8233912-3913.ALTINORDU8233913-4914.ADANASPOR 91531314-1815.GÖZTEPE 822449-5816.ALTAY9144510-5717.GENÇLERBİRLİĞİ8134914-5618.YENİ MALATYASPOR9135917-8619.ALTAŞ DENİZLİSPOR9027514-92- 10. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

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