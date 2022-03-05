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Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.03.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eren Albayrak, Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Dabo, Fernandes, Mendes, Boyd, Yusuf Sarı, Pohjanpalo

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Muhammed Gümüşkaya, Sergio, Chiquinho, Umut Nayir

Goller: Dk. 14 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Chiquinho (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 39 Ponck (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor mücadelesinin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

14. dakikada kazanılan köşe atışında, Fernandes'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0

21. dakikada Fernandes'in hatasında meşin yuvarlağı kontrol eden Chiquinho'nun sol çaprazdan sağ ayağı ile şutunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Dabo'nun savunmanın arkasına uzun pasında iyi hareketlenen Pohjanpalo, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra topa yerden sert vurdu. Kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden aşırtarak filelere göndermek istediği topu Boyd, son anda araya girerek uzaklaştırdı.

45+3. dakikada ceza sahasında Muhammed Gümüşkaya, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Chiquinho'nun vuruşunda, top filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Çaykur Rizesporlu futbolcular, "Şenol Birol gol. Kalbimizdesin", GZT Giresunspor ise "Bağırsak kanseri önlenebilir. Kontrole git" yazılı pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde hafta içi hayatını kaybeden Şenol Birol için saygı duruşunda bulunuldu.

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