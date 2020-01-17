Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty (Dk. 87 Canteros), Moke (Dk. 46 Alper Önal), Sedat Ağçay (Dk. 70 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan Parlak, Scarione
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 87 Shengelia), Milosevic, Daci (Dk. 64 Miya), Thuram (Dk. 81 Bajic)
Gol: Dk. 90+1 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 36 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun ikinci yarısının açılış maçında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
57. dakikada Cebrail'in ortasında Faty'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.
65. dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.
81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı gitti.
83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Miya'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen topu Pazdan kornere attı.
90+1. dakikada Bajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Shengelia, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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