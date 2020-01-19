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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

Galatasaray: 2 - Yukatel Denizlispor: 1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 76 Taylan Antalyalı), Ömer Bayram (Dk. 86 Sekidika), Falcao (Dk. 90+4 Adem Büyük)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu (Dk. 59 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi (Dk. 64 Sedat Şahintürk), Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan (Dk. 77 Estupinan), Rodallega

Goller: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 57 Falcao (Galatasaray), Dk. 64 Muhammet Özkal (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao (Galatasaray), Dk. 29 Onazi, Dk. 40 Murawski, Dk. 87 Rodallega, Dk. 90+3 Sacko (Yukatel Denizlispor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

57. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Seri'nin havadan attığı şık pasta ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Falcao, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Stackhowiak'ın kapattığı köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

64. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Soldan kullanılan kornerde ön direkte Linnes'ten seken topu kale çizgisi önünde tamamlayan Muhammet Özkal, farkı 1'e indirdi: 2-1.

67. dakikada konuk takım beraberlik golüne yaklaştı. Olcay Şahan'ın sağdan çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Sedat Şahintürk'ün yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera, sağına uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Galatasaray Süper Lig Yukatel Denizlispor

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