Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz, Ayite, Sio
Sarı kartlar: Dk. 27 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 35 Diomande (Çaykur Rizespor)
RİZE (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
20. dakikada kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum