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  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

RİZE HABERLERİ  | 20.01.2020 20:57 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz, Ayite, Sio

Sarı kartlar: Dk. 27 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 35 Diomande (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

20. dakikada kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Futbol Gençlerbirliği Süper Lig

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