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Futbol: Süper Lig

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Oğuzhan Çapar, Rienstra, Lopes, Henrique, Emre Demir, Mensah, Campanharo, Situm, Mesanovic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan Parlak, Orgill

Gol: Dk. 23 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Cebrail Karayel, Dk. 29 Pinto, Dk. 29 Sedat Ağçay, Dk. 33 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 19. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ortasında, Henrique meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

12. dakikada Pazdan'ın şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Orgill'in şutuna kayarak müdahale eden Emre Taşdemir topu uzaklaştırmayı başardı.

15. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Canteros'un sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

19. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topu Pazdan uzaklaştırdı. Bu pozisyonda VAR hakemleri Cüneyt Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti. Çakır, Pazdan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 23. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

27. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Emre Taşdemir'in çizgiye indikten sonra kaleye paralel gönderdiği top, savunma oyuncularını geçerek Situm'un önünde kaldı. Situm'un uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.

45+6. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Emre Demir'in etkisiz vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresini Kayserispor 1-0 önde tamamladı.

Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremi unutmayarak "Kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ - Malatya." yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi statta depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kayserisporlu taraftarlar ise depremzedelere destek amaçlı atkı ve berelerini saha kenarına attı.

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Hes Kablo Kayserispor MKE Ankaragücü Süper Lig

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