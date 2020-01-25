YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Tırpan, Brecka, Sarlija, Hadadi, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Ndongala, Hajradinovic, Quaresma, Koita

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Salih Uçan, Siopis, Djalma Campos, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Gol: Dk. 34 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+2 Baiano (Aytemiz Alanyaspor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün kapattı.

Öte yandan müsabakadan önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Kartal Belediyesinden Elazığ ve Malatya’ya yardım eliKartal Belediyesinden Elazığ ve Malatya’ya yardım eli
Depremde yuvasız kalan köpek, Kadıköy’de yeni yuvasına kavuşacakDepremde yuvasız kalan köpek, Kadıköy’de yeni yuvasına kavuşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Futbol Kasımpaşa Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.