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Futbol: Süper Lig

KONYA HABERLERİ  | 26.01.2020 20:02 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Ahmet Narinç

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Daci, Thuram

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Goller: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 41 Feghouli (Galatasaray)

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

5. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı tokatladı.

12. dakikada Mariano'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

17. dakikada Ömer Bayram'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas üzerinden topa yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Falcao'ya aktardı. Topu kontrol eden Falcao'nun vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

37. dakikada Jevtovic'in ortasında Skubic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Saracchi'nin yerden ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Futbol Galatasaray İttifak Holding Konyaspor Konya Büyükşehir Belediye Stadı Süper Lig

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