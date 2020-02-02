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Futbol: Süper Lig

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Gaziantep FK: 3 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Kayode, Morais, Oğuz Ceylan, De Souza, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goino, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Goller: Dk. 4, 43 Maxim, Dk. 39 Muhammet Demir (Gaziantep FK), 31 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Djilobodji, Dk. 45 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45+5 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 20. haftasındaki Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruşta top defanstan sekti. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

12. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayının gerisinden Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.

31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan sekerek altıpas çizgisi üzerinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1

  1. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar bire çıkırdı. Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda top filelere gitti: 2-1

43. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Futbol Gaziantep FK Süper Lig

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