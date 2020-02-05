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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.02.2020 13:00 | Son Güncelleme

Ligde 21. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

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