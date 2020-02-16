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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.02.2020 19:58 | Son Güncelleme

Galatasaray: 1 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem Büyük

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma, Umut Bulut

Gol: Dk. 45 Adem Büyük (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 13 Acquah, Dk. 20 Gökhan Töre, Dk. 43 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 20 Feghouli (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera yerden soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun plase şutunda top üstten auta çıktı.

36. dakikada Adem Büyük'ün uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, pasını penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncu, bekletmeden vuruşu sırasında dengesini de kaybedince meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Robin Yalçın'ın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'ün sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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