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Futbol: Süper Lig

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 15:14 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahtiyar Birinci

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Diego, Sapunaru, Situm, Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique, Kravets

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Mak, Milosevic, Ömer Ali Şahiner

Goller: Dk. 8 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+2 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mensah, Dk. 23 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 23 Milosevic, Dk. 40 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Milosevic'in ara pasında Shengelia ceza sahası içerisine kadar topu taşıdı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'a çarparak yön değiştirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ömer Ali Şahiner, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

40. dakikada Diego'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere çeldi.

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin soldan kullandığı kornerde kaleci Lung'un uzaklaştırmaya çalıştırdığı meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Topu önünde bulan Hadziahmetovic'in vuruşunda Lung'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

45+2. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Djedje'nin sağ çaprazdan ceza alanına ortasında Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Kravets, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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