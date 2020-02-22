Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahtiyar Birinci

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Diego, Sapunaru, Situm, Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique, Kravets

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Mak, Milosevic, Ömer Ali Şahiner

Goller: Dk. 8 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+2 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mensah, Dk. 23 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 23 Milosevic, Dk. 40 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Milosevic'in ara pasında Shengelia ceza sahası içerisine kadar topu taşıdı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'a çarparak yön değiştirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ömer Ali Şahiner, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.