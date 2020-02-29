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Futbol: Süper Lig

ANTALYA HABERLERİ  | 29.02.2020 22:18 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Ndinga (Dk. 64 Charles), Podolski (Dk. 87 Chico), Hakan Özmert, Fredy, Amilton (Dk. 78 Mukairu), Jahovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar (Dk. 66 Zajc), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 Ferdi Kadıoğlu), Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 89 Mevlüt Erdinç), Mehmet Ekici, Kruse, Muric

Goller: Dk. 35 Muric, Dk. 90+6 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 52 Amilton, Dk. 57 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Hakan Özmert (maç bitiminde) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63. Podolski, Dk. 90 Jahovic, Dk. 90+4 Fredy, Celustka (maç bittikten sonra) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 50 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Süper Lig'de 24. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

52. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Podolski'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda top, kaleci Altay'ın solundan filelere gitti: 1-1.

57. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin yerden ortasında penaltı noktasından sert vuran Hakan Özmert, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

59. dakikada Amilton'un sağ kanattan yerden ortasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşı kalan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonucu hakem pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü geçersiz saydı.

74. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topa iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

90+6. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde iyi yükselen Zajc, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet hakeme itirazda bulundu. Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İtiraz nedeniyle yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu'nu da hakem kırmızı kartla cezalandırdı.

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Fenerbahçe Fraport TAV Antalyaspor Futbol Süper Lig

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