Futbol: Süper Lig

57. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin yerden ortasında penaltı noktasından sert vuran Hakan Özmert, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

59. dakikada Amilton'un sağ kanattan yerden ortasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşı kalan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonucu hakem pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü geçersiz saydı.

74. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topa iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

90+6. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde iyi yükselen Zajc, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet hakeme itirazda bulundu. Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İtiraz nedeniyle yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu'nu da hakem kırmızı kartla cezalandırdı.

