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Futbol: Süper Lig

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.03.2020 15:00 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor: 1 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Bilal Gölen

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Estupinan

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Umut Bulut, Hadebe, Acquah, Donald, Fofana, Mina, Karim Hafez

Gol: Dk. 34 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Robin Yalçın, Dk. 38 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikadaki Yukatel Denizlispor atağında, Estupinan'ın uzaktan şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

10. dakikada ev sahibi ekipten Barrow'un kullandığı korner atışında, Estupinan'ın kafa ile vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'den döndü. Topla buluşan Mustafa Yumlu'nun şutunda, top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun orta sahadan yaptığı uzun vuruşta, kaleci Farnolle topu eliyle son anda üstten kornere çeldi.

34. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun köşe atışı sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Barrow'un kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mustafa Yumlu, yakın mesafeden kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45+1. dakikada Estupinan, ceza yayı önünde BTC Türk Yeni Malatyaspor takımından Hadebe'nin yaptığı sert hareket sonucu yerde kaldı. Hadebe, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

-Maçtan notlar

Yukatel Denizlisporlu futbolcular ısınma ve seremoniye üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.

Tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken, maçtan önce stat hoparlörlerinden kahramanlık türküleri yayınlandı.

Reklam panolarında, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan askerlerin ismi ve fotoğrafları ile "Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Şehitlerin ismi ve memleketleri tek tek hoparlörden okunurken, tribünlerdeki taraftarlar "Burada" diyerek karşılık verdi.

Tribünlerde, "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev pankart açıldı. Futbolcular, maça "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Maçın başında, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerde seyirciler sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

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