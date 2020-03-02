Futbol: Süper Lig

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'de 24. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.

63. dakikada Soner Aydoğdu ceza sahası dışından kaleyi gören noktada meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

70. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada Kravest'in gelişine yaptığı vuruşta top kaleciden sekti. Pozisyonu iyi takip eden Mesanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

84. dakikada Emre Taşdemir'in ortasında topla buluşan Mensah, ceza sahası içerisine kadar meşin yuvarlağı taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah topu dışarı gönderdi.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

