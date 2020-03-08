Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 67 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 85 Gohou)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 85 Aksel Aktaş), Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets (Dk. 71 Situm)

Goller: Dk. 6 Koita, Dk. 11 Sarlija, Dk. 31 Ndongala, Dk. 83 Aytaç Kara, Dk. 87 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Aytaç Kara, Dk. 62 Tırpan, Dk. 90+1 Meriah (Kasımpaşa), Dk. 70 Campanharo, Dk. 90 Mensah, Dk. 90+1 Sapunaru, Dk. 90+3 Aksel Aktaş (Hes Kablo Kayserispor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 23'e çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon bir maçta ilk kez 5 gol atma başarısı gösterdi.