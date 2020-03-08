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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kasımpaşa: 5 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 67 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 85 Gohou)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 85 Aksel Aktaş), Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets (Dk. 71 Situm)

Goller: Dk. 6 Koita, Dk. 11 Sarlija, Dk. 31 Ndongala, Dk. 83 Aytaç Kara, Dk. 87 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Aytaç Kara, Dk. 62 Tırpan, Dk. 90+1 Meriah (Kasımpaşa), Dk. 70 Campanharo, Dk. 90 Mensah, Dk. 90+1 Sapunaru, Dk. 90+3 Aksel Aktaş (Hes Kablo Kayserispor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 23'e çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon bir maçta ilk kez 5 gol atma başarısı gösterdi.

Ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Hes Kablo Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

59. dakikada Hes Kablo Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Mesanovic'in pasında topla buluşan Mensah, ceza yayı üzerinden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

83. dakikada Kasımpaşa dördüncü golü kaydetti. Haddadi'nin soldan pasında Aytaç Kara'nın rakip oyuncuyu çalımladıktan sonra ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 4-1.

87. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Kaleci Ramazan Köse'nin uzun pasında topla buluşan ve sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu: 5-1.

Kasımpaşa karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

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