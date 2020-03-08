YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

RİZE HABERLERİ  | 08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Oğulcan Çağlayan, Samudio, Boldrin, Skoda

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca, Bammou, Cisse

Gol: Dk. 35 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kart: Dk. 34 Diomande (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Efecan Karaca'nın sağdan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak filelere gitmekte olan topu tokatlamayı başardı.

20. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanatta defanstan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerken yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

21. dakikada sağdan Efecan Karaca'nın kullandığı korner sonrası, ceza sahası içinde oluşan karambolde Caulker'in dokunuşunda, filelere gitmekte olan topu Moroziuk uzaklaştırdı.

31. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla meşin yuvarlağı taca çelmeyi başardı.

32. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahasına ortasına Salih Uçan'ın gelişine plase vuruşunda, filelere gitmekte olan top Oğulcan Çağlayan'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

35. dakikada deplasman ekibi öne geçti. Dafansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Cisse havalandırdı. Caulker'in penaltı noktası üzerinde havalandırdığı topa son dokunan Bammou, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

44. dakikada defanstan seken topu takip eden Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Marofana meşin yuvarlağı direk dibinde yatarak çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor Futbol Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Rize Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:34
İkindi
15:47
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Rize Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bedir Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardesen
Nur Eczanesi
Cayeli
Fındıklı Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Barış Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Rize’de eğitime kar engeli

Rize’de eğitime kar engeli

Çaykur Genel Müdürü: İşçi Alımında Torpil Olmayacak, Çay Alımları 29 Nisan'da Başlayacak

Çaykur Genel Müdürü: İşçi Alımında Torpil Olmayacak, Çay Alımları 29 Nisan'da Başlayacak

Eğitim Sevgisi Karşılıksız Kalmadı

Eğitim Sevgisi Karşılıksız Kalmadı

Cinayeti telefonda itiraf etti

Cinayeti telefonda itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.