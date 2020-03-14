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Futbol: Süper Lig

ANTALYA HABERLERİ  | 14.03.2020 19:14 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Dk. 54 Emircan Altıntaş), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Bakasetas, Efecan Karaca, Salih Uçan (Dk. 90+2 Bammou), Junior Fernandes (72 Djalma Campos), Cisse

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 66 Diarra), Kenan Özer (Dk. 66 Muhammet Demir), Morais, Jefferson, Maxim (Dk. 78 Twumasi), Kayode

Gol: Dk. 42 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Oğuz Ceylan, Dk. 76 Morais, Dk. 80 Djilobodji, Dk. 86 Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

47. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa Güray Vural gelişine vurdu; top üstten dışarı çıktı.

69. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın Alanyaspor ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Kayode'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Salih Uçan ile hızlı gelişen atakta Emircan Altıntaş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Emircan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

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