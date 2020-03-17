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Futbol: Süper Lig

İZMİR HABERLERİ  | 17.03.2020 20:50 | Son Güncelleme

Göztepe: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Samudio, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin, Garmash, Boldrin, Skoda

Sarı kart: Dk. 23 Boldrin (Çaykur Rizespor)

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 21. hafta erteleme maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

38. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Futbol Göztepe SÜPERLİG

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