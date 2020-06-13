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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.06.2020 19:32 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Sarı kartlar: Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan Edin Visca'nın kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa Crivelli müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası önünde uygun pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı şutta, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

11. dakikada konuk ekip etkili geldi. Skrtel'in hatalı pasını kapan Cisse, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Bakasetas'a pasını gönderdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Mert'e çarparak kornere gitti.

45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Visca, ceza yayı önündeki Aleksic'e topu aktardı. Aleksic'in gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak yandan kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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