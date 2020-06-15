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Futbol: Süper Lig

SİVAS HABERLERİ  | 15.06.2020 22:11 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Claudemir, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Estupinan, Aissati, Sacko, Olcay Şahan, Rodallega

Gol: Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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