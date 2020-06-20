Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic (Dk. 69 Situm), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Aksel Aktaş), Campanharo, Djedje, Mensah, Pedro Henrique (Dk. 85 Enver Cenk Şahin), Mesanovic (Dk. 68 Kravets)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet Oğuz (Dk. 60 Sefa Yılmaz), Arda Kızıldağ (Dk. 78 İlker Karakaş), Toure, Baiano, Yasin Pehlivan (Dk. 46 Ayite), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sio (Dk. 90+2 Rahmetullah Berişbek), Stancu
Goller: Dk. 36 Pedro Henrique, Dk. 89 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Sio, Dk. 50 Baiano, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 72 Campanharo, Dk. 73 Lung, Dk. 90+1 Kravets ve Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
59. dakikada Gençlerbirliği atağında Berat Ayberk Özdemir, kaleye uzak mesafede buluştuğu meşin yuvarlağa sert vurdu. Top üstten auta gitti.
65. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı kornerde seken topa arka direkte Stancu kafayla vurdu. Kayserispor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
72. dakikada Djedje'nin pasında Hasan Hüseyin Acar'ın topa sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
82. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat Ayberk Özdemir, sol çaprazda buluştuğu topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
89. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla hareketlenen Enver Cenk Şahin ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi. Enver Cenk Şahin'in kale önüne çevirdiği topa Kravets ayak koydu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
Maç, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.