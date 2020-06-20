YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.06.2020 20:45 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic (Dk. 69 Situm), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Aksel Aktaş), Campanharo, Djedje, Mensah, Pedro Henrique (Dk. 85 Enver Cenk Şahin), Mesanovic (Dk. 68 Kravets)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet Oğuz (Dk. 60 Sefa Yılmaz), Arda Kızıldağ (Dk. 78 İlker Karakaş), Toure, Baiano, Yasin Pehlivan (Dk. 46 Ayite), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sio (Dk. 90+2 Rahmetullah Berişbek), Stancu

Goller: Dk. 36 Pedro Henrique, Dk. 89 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Sio, Dk. 50 Baiano, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 72 Campanharo, Dk. 73 Lung, Dk. 90+1 Kravets ve Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

59. dakikada Gençlerbirliği atağında Berat Ayberk Özdemir, kaleye uzak mesafede buluştuğu meşin yuvarlağa sert vurdu. Top üstten auta gitti.

65. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı kornerde seken topa arka direkte Stancu kafayla vurdu. Kayserispor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

72. dakikada Djedje'nin pasında Hasan Hüseyin Acar'ın topa sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

82. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat Ayberk Özdemir, sol çaprazda buluştuğu topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

89. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla hareketlenen Enver Cenk Şahin ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi. Enver Cenk Şahin'in kale önüne çevirdiği topa Kravets ayak koydu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Maç, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Çilek vatandaşın yeni gelir kapısı olacak

Çilek vatandaşın yeni gelir kapısı olacak

Bitlis'te LGS'de görevli öğretmen ve sınav evrakı jandarma helikopteriyle taşındı

Bitlis'te LGS'de görevli öğretmen ve sınav evrakı jandarma helikopteriyle taşındı

MHP tam kadro afet bölgesinde

MHP tam kadro afet bölgesinde

Örnek muhtar

Örnek muhtar

Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:13
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çiftçilerin ekinlerini dolu vurdu

Çiftçilerin ekinlerini dolu vurdu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.