Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Thuram), Milosevic (Dk. 83 Daci), Shengelia (Dk. 61 Jevtovic), Bajic
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 89 Camara), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fatih Aksoy (Dk. 58 Djerlek), Yasin Öztekin (Dk. 72 Skuletic), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Fernando), Ziya Erdal (Dk. 73 Barış Yardımcı), Kone
Goller: Dk. 30 Kone, Dk. 89 Skuletic (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Skubic, Dk. 44 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Shengelia, Dk. 48 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Kone (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.
52. dakikada Ömer Ali Şahiner'in orta sahadan sürükleyerek getirdiği topa ceza sahasının yan çizgisinden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Bajic, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Samassa'dan döndü.
85. dakikada Claudemir'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.
89. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornere iyi yükselen Skuletic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
90+1. dakikada Jonsson, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.