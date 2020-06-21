Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 81 Linnes), Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda (Dk. 72 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 59 Taylan Antalyalı), Feghouli (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Onyekuru, Falcao (Dk. 80 Sekidika)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 62 Diarra, Dk. 79 Furkan Soyalp), Tosca, Djilobodji, Kana Bıyık (Dk. 79 Kubilay Aktaş), Oğuz Ceylan, Jefferson (Dk. 67 Muhammet Demir), Güray Vural (Dk. 62 Twumasi), Maxim, Kenan Özer, Kayode
Goller: Dk. 17 Djilobodji, Dk. 78 Twumasi, Dk. 90+15 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 36 Falcao, Dk. 40 Belhanda, Dk. 66 Feghouli (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Mariano, Dk. 51 Belhanda, Dk. 63 Saracchi, Dk. 90+1 Okan Kocuk, Dk. 90+10 Ömer Bayram, Onyekuru (Maç bitiminde) (Galatasaray), Dk. 51 Kenan Özer, Dk. 90+6 Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 55 Ahmet Çalık (Galatasaray)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.
55. dakikada Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü. Ceza yayı civarında boşta kalan topa Kenan Özer hareketlendi. Bu oyuncu topu kontrol etmek isterken Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, kaleciden önce son oyuncu olduğu gerekçesiyle Ahmet Çalık'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
66. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye yükseltti. Saracchi, Taylan Antalyalı'nın pasıyla sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası dışına doğru çevirdi. Feghouli'nin ceza sahasına girdikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Günay'ın solundan filelerle buluştu. 3-1.
78. dakikada Gaziantep FK ikinci golü buldu. Sol kanattan aldığı topla ceza sahasına sokulan Twumasi, sert bir vuruş yaptı. Yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlara gitti: 3-2.
90. dakikada Gaziantep FK, Maxim ile sağdan köşe vuruşu kullandı. Kenan Özer'in ceza sahası içinde kafa vuruşunda yere çarpan topu kaleci Okan Kocuk, soluna uzanarak direk dibinde kornere çeldi. Aynı dakika içinde Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasına Djilobodji'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
90+4. dakikada konuk takımın golü iptal edildi. Kenan Özer'in sağdan ortasında Kayode'nin altıpas önünden röveşatasında, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Alper Ulusoy, pozisyonun başlangıcında Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
90+15. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. 90+13. dakikada Maxim, Sekidika'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve müsabakanın hakemi Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un sağından filelere gönderdi: 3-3.
Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.