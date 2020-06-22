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Futbol: Süper Lig

ANTALYA HABERLERİ  | 22.06.2020 22:22 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Asım Yusuf Öz

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudriashov, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Tunay Torun, Samudio, Skoda

Gol: Dk. 3 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sinan Gümüş'ün kafa pasında Podolski şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Amilton'un sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

13. dakikada Garmash'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

32. dakikada Melnjak'ın sol çaprazdan ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Boffin kurtarışıyla gole izin vermedi.

35. dakikada Kudriashov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında sağ çaprazda Podolski topa kafayı vurdu. Kaleci Tarık Çetin'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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