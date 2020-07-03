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Futbol: Süper Lig

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.07.2020 22:07 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Zeki Yavru, Rodallega, Estupinan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Sousa, Kenan Özer, Morais, Maxim, Güray Vural, Kayode

Gol: Dk. 25 Güray Vural (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 17 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

14. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Zeki Yavru'nun ceza sahasındaki Recep Niyaz'a havadan ortaladığı topu, Djilobodji kornere attı.

25. dakikada konuk takım öne geçti. Maxim'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

28. dakikada topla buluşan Rodellega'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

38. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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