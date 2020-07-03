Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen
Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Zeki Yavru, Rodallega, Estupinan
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Sousa, Kenan Özer, Morais, Maxim, Güray Vural, Kayode
Gol: Dk. 25 Güray Vural (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 17 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
14. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Zeki Yavru'nun ceza sahasındaki Recep Niyaz'a havadan ortaladığı topu, Djilobodji kornere attı.
25. dakikada konuk takım öne geçti. Maxim'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
28. dakikada topla buluşan Rodellega'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
38. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.