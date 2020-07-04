Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar (Dk. 61 Zajc), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 61 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan (Dk. 72 Murat Sağlam), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 78 Jailson), Muric

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Borges (Dk. 46 Yalçın Kayan), Serdar Gürler (Dk. 23 Napoleoni), Mossoro (Dk. 90 Ege Özkayımoğlu), Tripic (Dk. 80 Castro), Wilczek

Goller: Dk. 25 ve 45+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 66 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Murat Paluli, Dk. 77 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

64. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen ve sağ tarafta topla buluşan Murat Paluli, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Altıpasta Wilczek topun gelişine kontrollü bir vuruş gerçekleştiremedi ve top savunmada Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Fenerbahçe savunması tarafından uzaklaştırıldı.