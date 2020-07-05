YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

KONYA HABERLERİ  | 05.07.2020 22:04 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Bajic

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Tunay Torun (Dk. 45+1 Oğuz Kağan Güçtekin), Boldrin, Samudio, Skoda

Sarı kart: Dk. 36 Jonsson (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

21. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.

31. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

45. dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Konya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:01

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Ebru Eseroğlu Eczanesi
Karatay
İplikçi Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Kübra Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.