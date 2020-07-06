Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Lopes (Dk. 87 Emre Taşdemir), Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin (Dk. 78 Rienstra), Campanharo, Henrique (Dk. 67 Stum), Kravets (Dk. 87 Aksel Aktaş)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Caner Erkin), Elneny, Hutchinson, Necip Uysal (Dk. 62 Boateng), Lens (Dk. 62 Nkoudou), Diaby (Dk. 84 Güven Yalçın), Burak Yılmaz
Goller: Dk. 51 ve 83 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 86 Kravets (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 74 Hutchinson (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 47 Diaby (Beşiktaş), Dk. 53 Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
51. dakikada Kayserispor golü buldu. Rıdvan Yılmaz'dan topu çalan Enver Cenk Şahin, sağdan ceza alanına giren Hasan Hüseyin Acar'a topu aktardı. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
74. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Boateng’in sağdan ceza alanına gönderdiği topta arka direğe hareketlenen Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
80. dakikada Rienstra’nın ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
83. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Hasan Hüseyin Acar’ın soldan kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 2-1.
86. dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Stum’un defansın arkasına pasında topla buluşan ve ceza alanına giren Kravets, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1
Mücadele, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.