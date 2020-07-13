Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko (Dk. 78 Olcay Şahan), Recep Niyaz (Dk. 73 Özgür Çek), Murawski (Dk. 46 Onazi), Sackey, Aissati (Dk. 90+2 Kibong), Rodallega (Dk. 73 Estupinan)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Hosseini, Da Costa, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Guilherme), Sosa (Dk. 69 Ndiaye), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Koray Kılınç), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Goller: Dk. 14 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 46 Sacko, Dk. 84 Estupinan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Sosa, Dk. 90+4 Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban (Trabzonspor)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
46. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Sacko kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.
69. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin sol çapraz pozisyonunda attığı şutta top üstten dışarı gitti.
74. dakikada Novak'ın pasıyla kale önündeki Sörloth'un şutunda top direkten oyun alanına döndü. Abdülkadir Ömür'ün kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti. Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafayla yaptığı vuruşta topu ev sahibi ekipten Zeki Yavru uzaklaştırdı.
84. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Olcay Şahan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra Hosseini'yi de geçti. Estupinan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlara gönderdi: 2-1.
89. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Da Costa'nın gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 üstün tamamladı.