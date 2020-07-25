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Futbol: Süper Lig

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.07.2020 21:56 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sacko, Rodallega

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kulusic, Cebrail Karayel, Stanojevic, Fatih Tultak, Michalak, Lobjanidze, Lukasik, Scarione, Sedat Ağçay, Orgill

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Murawski'nin pasıyla topla buluşan Sackey'in uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

17. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

19. dakikada Rodallega'nın sağ kanattan pasını kontrol eden Sacko'nun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.

20. dakikada Zeki Yavru'nun köşe vuruşunda topa iyi sahip olan Rodallega ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

31. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Hüseyin Altıntaş'dan döndü, ardından Mustafa Yumlu'nun uzaklaştırdığı top tekrar kaleci Hüseyin Altıntaş'a kaldı.

40. dakikada Sackey'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Aissati'nin şutunda meşin yuvarlak az farklı dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

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