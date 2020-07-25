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Futbol: Süper Lig

ANKARA HABERLERİ  | 25.07.2020 22:04 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Sio, Sami Gökhan Altıparmak, Daniel Candeias, İlker Karakaş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 39 Necip Uysal), Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson, Diaby, Boyd, Nkoudou, Güven Yalçın

Sarı kartlar: Dk. 10 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 32 Hutchinson, Dk. 41 Boyd (Beşiktaş)

Süper Lig'in 34. haftasındaki Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

2. dakikada Hutchinson'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Halil İbrahim Pehlivan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.

7. dakikada Flavio'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Diaby'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmadan seken topa Hutchinson gelişine vuruşunu yaptı, direğe çarpan top auta gitti.

15. dakikada Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

33. dakikada Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

43. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu top da gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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