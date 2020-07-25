Futbol: Süper Lig

15. dakikada Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

33. dakikada Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

43. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu top da gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

