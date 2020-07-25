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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.07.2020 22:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Oğuz Kaan Güçtekin, Tunay Torun, Boldrin, Garmash, Skoda

Gol: Dk. 39 Emre Belözoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 17 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Rodrigues'in pasında penaltı noktası civarında bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında solda hareketlenen Skoda'nın pasında Boldrin ceza yayı üstünde müsait durumda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direğin dibinden auta çıktı.

28. dakikada ceza alanı solundan Melnjak'ın ortasında savunmada Falette'in uzaklaştırmak istediği top, yayın üzerinde bulunan Skoda'nın olduğu bölgeye düştü. Skoda'nın, topun gelişine etkili vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Boldrin'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda, önce üst direğe çarpan top kaleci Harun'da kaldı.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Çaykur Rizespor savunmasının hatalı pasında rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

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