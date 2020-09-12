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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.09.2020 22:00 | Son Güncelleme

Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama (Dk. 66 Donk), Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 66 Ömer Bayram), Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Arda Turan (Dk. 66 Babel), Falcao (Dk. 87 Diagne)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Jefferson), Morais, Sousa (Dk. 55 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 70 Muhammet Demir), Güray Vural (Dk. 65 Kozulj), Andre, Kenan Özer (Dk. 46 Enver Cenk Şahin)

Goller: Dk. 8 (penaltıdan) ve 40 Falcao, Dk. 28 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 53 Andre (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Kubilay Aktaş, Dk. 63 Morais, Dk. 82 Jefferson (Gaziantep FK), Dk. 23 Luyindama, Dk. 78 Belhanda (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

53. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Andre, Luyindama'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşturdu: 3-1.

61. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Arda Turan'ın ceza sahasında yaptığı vuruşta ise top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortasında ceza sahasında Falcao'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu çelerek gole izin vermedi.

78. dakikada Babel'in pasıyla defansın arkasına sarkan Emre Kılınç'ın karşı karşıya pozisyonda topuğuyla tamamlamaya çalıştığı topa kaleci Günay Güvenç sahip oldu.

88. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda'nın sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle kornere çeldi.

90+2. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Diagne'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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