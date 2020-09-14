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Futbol: Süper Lig

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.09.2020 22:07 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor: 2 - Medipol Başakşehir: 0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Mirkan Aydın), Isaac, Selim Ilgaz (Dk. 73 Barbosa), Ribeiro, Rayane (Dk. 90 Soner Örnek), Diouf (Dk. 66 Traore)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara (Dk. 87 Da Silva), Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 46 Kerim Frei), Demba Ba, Crivelli (Dk. 78 Enes Karakuş)

Goller: Dk. 36 Selim Ilgaz, Dk. 90+1 Barbosa (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Caiçara, Dk. 54 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

60. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Gökhan Karadeniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Skrtel'ın savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin solundan auta çıktı.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor, farkı ikiye çıkardı. Traore ve Barbosa'nın verkaçında topla buluşan Traore'nin şutunu tamamlayan Barbosa, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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