Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Hasic (Dk. 68 Lens), Dorukhan Toköz (Dk. 68 Ljajic), Mensah, Atiba, Boyd, Larin (Dk. 80 Umut Nayir)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 46 Mukairu), Fredy, Nuri Şahin (Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar), Hakan Özmert (Dk. 64 Podolski), Amilton (Dk. 77 Ufuk Akyol), Jahovic (Dk. 64 Orgill)
Goller: Dk. 33 Larin (Beşiktaş), Dk. 85 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Atiba, Dk. 27 Dorukhan Toköz, Dk. 62 Boyd, 90+1 Lens, Dk. 90+3 Mensah (Beşiktaş), Dk. 45+1 Fredy, Dk. 56 Veysel Sarı, Dk. 83 Mukairu, Dk. 90 Orgill (Fraport-TAV Antalyaspor)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasındaki Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.
59. dakikada Amilton'un soldan ortaladığı topu N'Sakala uzaklaştırmaya çalıştı. Bünyamin Balcı ceza sahası önünde bulduğu meşin yuvarlağa sert vurdu, Ersin Destanoğlu topu kurtararak gole izin vermedi.
75. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Boyd'un içeri çevirdiği topa Lens vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
84. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta Vida altıpasın önünde müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
85. dakikada Antalyaspor skoru eşitledi. Fredy'nin pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, Welinton'dan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.