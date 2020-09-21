YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.09.2020 20:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Valencia

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Ribeiro, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 10 Santos, Dk. 19 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 26 Valencia (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:11
Yatsı
20:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ustasından aşure tarifi
Ustasından aşure tarifi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
MİT İstanbul Bölge Başkanı Demir, adliyeden ayrıldı
MİT İstanbul Bölge Başkanı Demir, adliyeden ayrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.