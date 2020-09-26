Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Lennon, Muğdat Çelik, İlhan Parlak, Kanga
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed
Goller: Dk. 42 Rashad Muhammed, Dk. 45+2 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Kaan Kanak, Dk. 29 Hasan Hatipoğlu, Dk. 37 Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı.
13. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Novikovas'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.
30. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.
42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Novikovas'ın topuk pasını iyi takip eden Rashad Muhammed, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
45+2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın ortasında, geriden koşu yaparak ceza sahasına giren Novikovas, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
Maçın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.