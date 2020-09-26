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Futbol: Süper Lig

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı (Dk. 76 Ömer Uzun), Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Lennon (Dk. 46 Sapunaru), Muğdat Çelik (Dk. 68 Kvrzic), İlhan Parlak (Dk. 46 Henrique), Kanga

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Boumal, Emrah Başsan (Dk. 63 Donald), İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas (Dk. 85 Sissoko), Rashad Muhammed (Dk. 80 Ömer Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 42 Rashad Muhammed, Dk. 45+2 Novikovas, Dk. 90+5 Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 83 Henrique (penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kaan Kanak, Dk. 29 Hasan Hatipoğlu, Dk. 37 Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 48 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

61. dakikada Henrique sol çaprazdan topu sürerek kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

80. dakikada ceza yayı içeresinde Kaan Kanak'ın yerden kaleye gönderdiği sert şutta sol direk dibine giden topu Lung çelmeyi başardı.

83. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Henrique, Murat Uçar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltıya karar verdi. Kazanılan penaltıyı kullanan Henrique meşin yuvarlağı ağlarala buluşturdu: 1-2

88. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Kvrzic'in ortasında altıpas önünde topla buluşan Kanga'nın uygun pozisyonda vuruşunda top kalecide kaldı.

90+5. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen atakta Obertan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sissoko'nun sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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