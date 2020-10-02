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Futbol: Süper Lig

ANKARA HABERLERİ  | 02.10.2020 20:57 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Paintsil, Lukasik, Diousse, Adzic, Alper Potuk, Börven

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Attamah, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak, Kanga

Gol: Dk. 42 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 4. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Pinto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına arka direkte Adzic'in yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

18. dakikada Adzic'in pasıyla topla buluşan Börven'in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

23. dakikada Lukasik'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen İlhan Parlak'ın ceza yayına girmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 0-1

İlk yarı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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