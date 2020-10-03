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Futbol: Süper Lig

ERZURUM HABERLERİ  | 03.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Petrus Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Yasin Pehlivan, Fabricio Santos De Jesus, Doğan Erdoğan, Michalak, Boldrin, Remy

Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

10. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

29. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın müsait pozisyonda çektiği sert şutta top kalenin üzerinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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