YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

ERZURUM HABERLERİ  | 03.10.2020 18:05 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Petrus Boumal (Dk. 69 Mitchell Donald), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk 74 Sissoko), Novikovas, Rashad Muhammed (Dk. 69 Ömer Şişmanoğlu)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Yasin Pehlivan (Dk. 60 Abdullah Durak), Fabricio Santos De Jesus, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Michalak (Dk. 59 Samudio), Boldrin, Remy (Dk.90+3 Skoda)

Sarı Kartlar: Dk. 79 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 51 Remy, Dk. 79 Boldrin, Dk. 89 Donsah (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.

53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Emrah Başsan'ın çektiği sert şutta top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

56. dakikada konuk ekip oyuncusu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ev sahibi ekip savunması topu uzaklaştırdı. Ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'ın şutunda top direğin dibinden auta gitti.

61. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Farnolle kontrol etti.

70. dakikada bir anda ceza sahasında topu göğsüyle önüne indiren Remy'nin vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden auta gitti.

80. dakikada Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan attığı pasla topla buluşan Sissoko'nun şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasının dışında Novikovas'ın bıraktığı topa bir anda vuran Emrah Başsan'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

86. dakikada Sissoko ve Emrah Başsan paslaşmasıyla sağ çaprazda önünde kalan topa sert vuran Novikovas'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

Maçın uzatma dakikalarının oynandığı anda stadın elektrikleri kesildi. Hakem Ümit Öztürk, maçı bir süre durdurmasının ardından maçı devam ettirme kararı verdi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı

Erzurum Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:06
Öğle
12:09
İkindi
15:25
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Ender Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Baro Başkanı Göğebakan’ın acı günü
Baro Başkanı Göğebakan’ın acı günü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ardahanlı: “Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeli”
Ardahanlı: “Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeli”
Dadaşkent Halkbank Şubesine De Kavuştu
Dadaşkent Halkbank Şubesine De Kavuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.