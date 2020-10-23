YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.10.2020 21:13 | Son Güncelleme

Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan, Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir, Guilherme, Yalçın Kayhan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro, Brown Ideye

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi
"Sakarya EXPO alanı" açıldı
"Sakarya EXPO alanı" açıldı
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
12:53
İkindi
15:50
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kassanov, “Ahıska Türkleri Azerbaycan için savaşmaya hazır”
Kassanov, “Ahıska Türkleri Azerbaycan için savaşmaya hazır”
Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere uzman psikolog desteği
Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere uzman psikolog desteği
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.