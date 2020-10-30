Futbol: Süper Lig

25. dakikada Zukanovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sobiech, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Goller: Dk. 11 ve Dk. 45+3 Ndiaye, Dk. 28 Biglia (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

28. dakikada Biglia'nın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 2-0.

32. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla ceza sahası dışında buluşan Balkovec'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

38. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kalecinin çeldiği top, Ricardo Gomes'in önünde kaldı. Gomes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR kontrolünden sonra golü elle oynama nedeniyle iptal etti.

45+3. dakikada Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Biglia'nın yerden kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ndiaye, rakibini çalımladı ve topu ağlara yolladı: 3-0.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

