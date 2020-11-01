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Futbol: Süper Lig

RİZE HABERLERİ  | 01.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 76 Yasin Pehlivan), Donsah, Baiano (Dk. 39 Onur Bulut), Boldrin (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Samudio (Dk. 76 İsmail Köybaşı), Remy

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic (Dk. 85 İlhan Parlak), Lopes, Kolovetsios, Aziz Eraltay (Dk. 90+3 Muğdat Çelik), Fernandes (Dk. 75 İlhan Depe), Campanharo, Lennon (Dk. 75 Attamah), Hasan Hüseyin Acar, Henrique, Kanga (Dk. 46 Alibec)

Gol: Dk. 33 Remy (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Samudio, Dk. 44 Meriah, Dk. 90 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor), Dk. 82 İlhan Depe, Dk. 90+5 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

RİZE (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

47. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Lung, uzanarak topu çelmeyi başardı.

57. dakikada Abdullah Durak'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Campanharo'nun ceza sahası dışından set şutunda kaleci Gökhan Akkan, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahası çizgisi üzerine pasında Remy'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Onur Bulut'un pasında Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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