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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Aleksic, Demba Ba

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım, Mendoza, Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Ayite

Gol: Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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