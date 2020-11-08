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Futbol: Süper Lig

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Pedro Henrique, Fernandes, Alibec

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Selim Ilgaz, Rayane, Akintole, Traore, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 5 Sackey (Atakaş Hatayspor), Dk. 44 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

5. dakikada Alibec'in ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Serbest atışı kullanan Alibec'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Atakaş Hatayspor atağında, Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Akintole'nin vuruşunda, kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Akintole'nin, Miguel Lopes'i geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

37. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, topla buluşan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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