YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

ANKARA HABERLERİ  | 05.12.2020 14:31 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Soner Dikmen, Sio, Stancu

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ahmet Gülay, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Mustafa Pektemek, Babacar

Gol: Dk. 41 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.

40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.

41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Aydemir Eczanesi
Cankaya
Bilgi Eczanesi
Cankaya
Eceser Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Mataracı Eczanesi
Cankaya
Mithatpaşa Plus Eczanesi
Cankaya
Pınar Kaynar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.