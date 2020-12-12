YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

HATAY HABERLERİ  | 12.12.2020 14:31 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Çamoğlu, Akintola, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Traore, Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Sobiech

Gol: Dk. 11 Selim Ilgaz (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Roco (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Santos (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti.

24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Hatay Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:34
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:48

Hatay Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Atıf Eczanesi
Antakya
Cem Eczanesi
Antakya
Katıpoglu Eczanesi
Antakya
Süner Eczanesi
Antakya
İskenderun Eczanesi
Iskenderun
Onur Eczanesi
Iskenderun
Öyküm Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.